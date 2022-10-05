Обновленный Mercedes-Benz B-Class 2023 года получил минимальные внешние изменения, а вот техническая часть претерпела более значительные модернизации.

Сначала дизайнеры Mercedes-Benz внесли некоторые изменения в переднюю часть B-класса, включая переделанный передний бампер и измененную решетку радиатора, направленную на придание автомобилю «динамического ускорения». Также доступны новые светодиодные фары.

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Обновленную переднюю часть дополняет модифицированная задняя часть с новыми двухкомпонентными задними светодиодными фонарями и тонкими спойлерами, прикрепленными с обеих сторон заднего стекла. Также были разработаны четыре новые конструкции колес, включая комплект 19-дюймовых дисков.

В салоне B-класса 2023 года есть 7-дюймовая цифровая приборная панель и 10,25-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы в стандартной комплектации, хотя клиенты могут выбрать большую цифровую панель размером 10,25 дюймов. Интерьер был усовершенствован благодаря новому плоскому рулю и удалению поворотного регулятора информационно-развлекательного дисплея на центральной консоли.

Система MBUX также была обновлена и включает датчик отпечатков пальцев, улучшенный голосовой помощник Hey Mercedes и три обновленных стиля отображения под названием Classic, Sport и Discreet.

Производитель автомобиля также приложил усилия, чтобы сделать экологически более сознательный выбор материалов, используемых в салоне, включая стандартные комфортные сиденья с центральными секциями, которые на 100 процентов используют переработанные материалы.

Также были внесены некоторые обновления безопасности, в том числе обновленный пакет помощи водителю, включающий усовершенствованную систему помощи при удержании полосы движения, активное управление рулем и дополнительную функцию помощи при маневрировании прицепом.

Что касается силовых агрегатов, то все бензиновые варианты Mercedes-Benz B-Class 2023 года электрифицированы, большинство из них использует 48-вольтовую мягкую гибридную систему со стартер-генератором с ременным приводом. В зависимости от рынка, автомобиль будет предлагаться в вариантах B250e, B180, B200, B2204Matic, B2504Matic, B180d, B200d и B220d.

Гибридные версии Plug-in обновленного B-класса оснащены усовершенствованной высоковольтной батареей, которая в дополнение к стандартной зарядке 3,7 кВт может заряжаться переменным током до 11 кВт вместо 7,4 кВт, как у предшественника. Эти модели также можно заряжать до 22 кВт через зарядное устройство постоянного тока, то есть аккумулятор можно зарядить с 10 до 80 процентов за 25 минут. Электродвигатель также был модернизирован, чтобы обеспечить дополнительные 5 кВт, что в результате составляет 80 кВт.