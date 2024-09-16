Mercedes-Benz більше не має відношення до китайського бренду Denza

Компанія BYD отримала повний контроль над брендом преміальних автомобілів Denza. Раніше вона збільшила свою частку в спільному підприємстві з Mercedes-Benz до 90 відсотків у 2022 році, повідомляє CnEVPost.

Тобто німецький концерн Mercedes-Benz вибув, а BYD став єдиним акціонером.

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У зв’язку з цим керівник Mercedes Ганс Георг Енгель вийшов зі списку директорів Denza, згідно з інформацією бази даних.

Denza була заснована в лютому 2011 року як спільне підприємство між BYD і Daimler з частками 50:50%. Після того Denza випустила три електричні моделі – Denza 300, 400 і 300, а також гібридний позашляховик Denza X. Продажі цих ранніх моделей Denza були слабкими, тож їх зняли з виробництва.

24 січня 2022 року BYD збільшила свою частку у компанії до 90 відсотків. Відтоді німецький акціонер майже не приймав участі у розробці нових моделей. Натомість BYD перезапустив бренд Denza в середині 2022 року та представив D9 MPV.

Згодом Denza випустила ще два позашляховики, N7 і N8, але вони теж виявились не популярними. На 20 вересня 2024 запланована прем’єра ще однієї новинки – тримоторного Denza Z9GT за ціною близько 47 900 доларів.