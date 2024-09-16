Mercedes-Benz больше не имеет отношения к китайскому бренду Denza

Компания BYD получила полный контроль над брендом премиальных автомобилей Denza. Ранее она увеличила свою долю в совместном предприятии с Mercedes-Benz до 90 процентов в 2022 году, сообщает CnEVPost.

То есть немецкий концерн Mercedes-Benz выбыл, а BYD стал единственным акционером. В связи с этим руководитель Mercedes Ганс Георг Энгель вышел из списка директоров Denza, согласно информации базы данных.

Также интересно как на самом деле разгоняются китайские электромобили в Украине: тест-драйв

Denza была основана в феврале 2011 года как совместное предприятие между BYD и Daimler с долями 50:50%. После того Denza выпустила три электрические модели – Denza 300, 400 и 300, а также гибридный внедорожник Denza X. Продажи этих ранних моделей Denza были слабыми, поэтому их сняли с производства.

24 января 2022 года BYD увеличила свою долю в компании до 90 процентов. С тех пор немецкий акционер почти не принимал участия в разработке новых моделей. Зато BYD перезапустил бренд Denza в середине 2022 года и представил D9 MPV.

Впоследствии Denza выпустила еще два внедорожника, N7 и N8, но они тоже оказались не популярными. На 20 сентября 2024 запланирована премьера еще одной новинки – трехмоторного Denza Z9GT по цене около 47 900 долларов.