Mercedes-Benz отримав дозвіл на тестування автопілота третього рівня на шосе у Китаї. До цього все обмежувалося закритими полігонами.

Китайські розробники систем автопілота далеко просунулися на місцевому ринку, оскільки вже у кількох великих містах країни автовласники машин нових років випуску можуть пересуватися з мінімальним втручанням у процес управління.

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Нещодавно одному із найстаріших автовиробників планети вдалося погодити з владою Пекіна проведення тестування автопілота третього рівня за класифікацією SAE на окремих швидкісних дорогах китайської столиці. До цього Mercedes-Benz випробовував свої системи у Китаї на закритих полігонах, ця діяльність здійснювалася з 2021 року.

Разом із Mercedes-Benz дозвіл на проведення своїх випробувань на швидкісних трасах Пекіна отримали ще кілька компаній. До речі, свій автопілот третього рівня Mercedes-Benz вже ліцензував для застосування в США та рідній Німеччині, тому на китайському ринку автовиробник матиме фору.