Mercedes-Benz получил разрешение на тестирование автопилота третьего уровня на шоссе в Китае. До этого все ограничивалось закрытыми полигонами.

Китайские разработчики систем автопилота далеко продвинулись на местном рынке, поскольку уже в нескольких крупных городах страны автовладельцы машин новых годов выпуска могут передвигаться с минимальным вмешательством в процесс управления.

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Недавно одному из старейших автопроизводителей планеты удалось согласовать с властями Пекина проведение тестирования автопилота третьего уровня по классификации SAE на отдельных скоростных дорогах китайской столицы. До этого Mercedes-Benz испытывал свои системы в Китае на закрытых полигонах, эта деятельность осуществлялась с 2021 года.

Вместе с Mercedes-Benz разрешение на проведение своих испытаний на скоростных трассах Пекина получили еще несколько компаний. Кстати, свой автопилот третьего уровня Mercedes-Benz уже лицензировал для применения в США и родной Германии, поэтому на китайском рынке автопроизводитель будет иметь фору.