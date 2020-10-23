Mercedes-Benz випробовує новий новий кросовер в горах Італії. Наразі невідомо матиме він у серійному варіанті плагінгібридну, або повністю електричну силову установку.

Новинка побудована на платформі EQC. Творці авто надихнулися концептом E 400 All-Terrain 4 × 42, який дебютував кілька років тому.

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Щоб протестувати модель, автовиробник поїхав в Італію, щоб протестувати EQC 4 × 42 бездоріжжям поруч з містом Бардонече. Цей відеоролик від користувача Бенджаміна Ортеги показує, як “Merc” проходить тестування в серії суворих умов і на деяких дуже небезпечних поверхнях. Авто забиралося вгору і спускалося вниз гірськими засніженими трасами.

Ключем до позашляхових можливостей EQC 4 × 42 стала незвичайна конструкція підвіски та приводів. Вони збільшили дорожній просвіт, а також стали гарантією того, що електрифікований позашляховик здатний перетинати брід глибиною до 40 см, має кути в'їзду і з'їзду 31,8 і 33 градуса. Кут повороту підріс на 12,6 градуса до позначки в 24,2 градуси.

Трансмісія EQC 4 × 42 не змінилася в порівнянні зі звичайним EQC 400. Він пересувається від двох електромоторів, які генерують 408 кінських сил і 762 Нм і живляться від літій-іонного акумулятора потужністю 80 кВт г.