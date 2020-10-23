Mercedes-Benz испытывает новый новый кроссовер в горах Италии. Пока неизвестно получит ли он в серийном варианте плагингибридную или полностью электрическую силовую установку.

Новинка построена на системе EQC. Это значит, что она может выезжать на дороги общего пользования. Создатели авто вдохновились концептом E 400 All-Terrain 4×42, который дебютировал пару лет назад.

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Чтобы протестировать модель, автопроизводитель поехал в Италию и прокатился на EQC 4×42 по бездорожью рядом с городом Бардонече. Этот видеоролик от пользователя Бенджамина Ортеги показывает, как Merc проходит тестирование в серии суровых условий и на некоторых очень опасных поверхностях. Авто забиралось вверх и спускалось вниз по горным заснеженным трассам.

Ключом к внедорожным возможностям EQC 4×42 стала необычная конструкция подвески и приводов. Они увеличили дорожный просвет, а также стали гарантией того, что электрифицированный внедорожник способен пересекать воду глубиной до 40 см, имеет углы въезда и съезда 31,8 и 33 градуса. Угол поворота подрос на 12,6 градуса до отметки в 24,2 градуса.

Трансмиссия EQC 4×42 не изменилась по сравнению с обычным EQC 400. В результате, он получил несколько электрических установок, которые генерируют 408 лошадиных сил и 762 Нм и питаются от литий-ионного аккумулятора мощностью 80 квтч.