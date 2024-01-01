Mercedes-Benz G-Class перетворили на мінівен

Mercedes-Benz G-Class — справжня ікона серед позашляховиків, але навіть такі легенди можуть стати джерелом для несподіваних експериментів, пише topgir.com.ua. У мережі з’явився ефектний рендер концепту під назвою GVagen, який перетворює Гелендваген на повноцінний мінівен підвищеної прохідності.

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Автором цього незвичайного візуального проекту став незалежний дизайнер, а публікацією в Instagram поділився засновник тюнінг-ательє TopCar — відомий у середовищі любителів ексклюзивних автомобілів. Саме звідти зображення і набрало популярності.

GVagen виглядає так, ніби створений для далеких подорожей бездоріжжям — з брутальною квадратною зовнішністю, великими колесами, розширеними арками та значним кліренсом. Дизайн гармонійно поєднує риси класичного G-Class і сучасного експедиційного фургона. Форма кузова натякає на просторий салон, який у реальності міг би бути оснащений усім необхідним для комфортного тривалого перебування в дорозі.

Попри ефектний вигляд, GVagen — поки що лише концепція у форматі рендера. Жодних офіційних планів щодо втілення цього проекту в життя немає. Втім, ідея виглядає досить привабливою: у час, коли попит на кемпери, експедиційні фургони та “будинки на колесах” зростає, поява такого незвичайного G-Class могла б зацікавити певну нішу клієнтів — зокрема тих, хто вважає звичні V-Class’и надто “мирними”.

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GVagen — це, звісно, жартівлива назва, але ймовірність її матеріалізації зовсім не виглядає фантастичною. У світі вже є приклади кардинальної переробки G-Class у пікапи, кабріолети, шестиколісники — то чому б не спробувати зробити з нього мінівен? Хто знає, можливо, незабаром хтось із кастом-ательє чи фанатів подорожей наважиться перенести цей проект із цифрової площини на реальні дороги.