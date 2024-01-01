Mercedes-Benz G-Class превратили в минивэн

Mercedes-Benz G-Class - настоящая икона среди внедорожников, но даже такие легенды могут стать источником для неожиданных экспериментов, пишет topgir.com.ua. В сети появился эффектный рендер концепта под названием GVagen, который превращает Гелендваген в полноценный минивэн повышенной проходимости.

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Автором этого необычного визуального проекта стал независимый дизайнер, а публикацией в Instagram поделился основатель тюнинг-ателье TopCar - известный в среде любителей эксклюзивных автомобилей. Именно оттуда изображение и набрало популярность.

GVagen выглядит так, будто создан для дальних путешествий по бездорожью - с брутальной квадратной внешностью, большими колесами, расширенными арками и внушительным клиренсом. Дизайн гармонично сочетает черты классического G-Class и современного экспедиционного фургона. Форма кузова намекает на просторный салон, который в реальности мог бы быть оснащен всем необходимым для комфортного длительного пребывания в дороге.

Несмотря на эффектный вид, GVagen - пока лишь концепция в формате рендера. Никаких официальных планов по воплощению этого проекта в жизнь нет. Впрочем, идея выглядит довольно привлекательной: во время, когда спрос на кемперы, экспедиционные фургоны и “дома на колесах” растет, появление такого необычного G-Class могло бы заинтересовать определенную нишу клиентов - в частности тех, кто считает привычные V-Class'ы слишком “мирными”.

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GVagen - это, конечно, шуточное название, но вероятность его материализации вовсе не выглядит фантастической. В мире уже есть примеры кардинальной переделки G-Class в пикапы, кабриолеты, шестиколесники - так почему бы не попробовать сделать из него минивэн? Кто знает, возможно, вскоре кто-то из кастом-ателье или фанатов путешествий решится перенести этот проект из цифровой плоскости на реальные дороги.