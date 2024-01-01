Mercedes-Benz оновив додаток для Apple Watch

В результаті тепер власники можуть взаємодіяти зі своїми транспортними засобами без необхідності заглядати у свій смартфон.

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Основні функціональні можливості та особливості включають можливість перевірити запас ходу автомобіля на основі його поточного місцезнаходження, а також заряду акумулятора чи рівня палива.

Додаток Mercedes-Benz на Apple Watch також може дистанційно визначати місцезнаходження автомобіля, а також його можна використовувати для віддаленого блокування/розблокування автомобіля. Крім того, власники можуть використовувати додаток, щоб перевірити, чи закриті вікна після виходу з автомобіля.

Популярні функції Mercedes-Benz App на Apple Watch вже доступні. Клієнти в Європі першими насолоджуються новим цифровим рішенням. Далі підуть ринки США, Китаю та Азіатсько-Тихоокеанського регіону.