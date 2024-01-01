Mercedes-Benz обновляет приложение для Apple Watch

В результате теперь владельцы могут взаимодействовать со своими транспортными средствами без необходимости заглядывать в свой смартфон.

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Основные функциональные возможности и особенности включают возможность проверить запас хода автомобиля на основе его текущего местонахождения, а также заряда аккумулятора или уровня топлива.

Приложение Mercedes-Benz на Apple Watch также может дистанционно определять местонахождение автомобиля, а также его можно использовать для удаленной блокировки/разблокировки автомобиля. Кроме того, владельцы могут использовать приложение, чтобы проверить, закрыты ли окна после выхода из автомобиля.

Популярные функции Mercedes-Benz App на Apple Watch уже доступны. Клиенты в Европе первыми наслаждаются новым цифровым решением. Далее последуют рынки США, Китая и Азиатско-Тихоокеанского региона.