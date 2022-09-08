Новые гаджеты Apple могут вызвать помощь, если их владелец ехал в автомобиле и попал в аварию.

Apple представила новый iPhone 14, а также часы Apple Watch вместе с новейшим чипом A16 Bionic, iOS 16 и watchOS 9. И для водителей в них есть серьезная функция, которая может помочь спасти жизнь.

Самые новые версии iPhone и Watch теперь оснащены функцией обнаружения ДТП. Это означает, что если устройства обнаружат, что пользователь попал в серьезную автомобильную аварию, они автоматически сообщат координаты происшествия в службы экстренной помощи, если пользователь не ответит на подсказку на экране в течение 10 секунд.

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Новая функция безопасности доступна на всех моделях iPhone 14 (iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max), а также на новых Apple Watch Series 8, Apple Watch SE и всех других моделях.

Система уведомлений о ДТП работает, используя три возможности устройств. Барометр определяет изменения давления в салоне, тогда как GPS добавляет данные об изменениях скорости. С другой стороны, микрофон может распознавать громкие звуки, характерные для автомобильных аварий.

Также в процессе обнаружения аварии на Apple Watch задействованы более мощный гироскоп и акселерометр.

Для создания алгоритма определения ДТП были собраны данные с датчиков движения в лабораториях краш-тестов с легковыми автомобилями. Принимались во внимание смоделированные реальные аварии, включая лобовое столкновение, столкновение сзади, боковое и переворачивание.

Кроме того, Apple заявила, что “усовершенствованы алгоритмы движения, которые изучались во время более чем миллиона часов реального вождения и данных об авариях”.

Если часы и телефон будут использоваться автовладельцем одновременно, экстренное оповещение будет появляться на часах, а вызов будет осуществляться через телефон.

Новая линейка Apple iPhone 14, а также Apple Watch Series 8 и Apple Watch SE будут доступны для покупки с 16 сентября.