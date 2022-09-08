Нові продукти Apple можуть викликати допомогу, якщо їх власник їхав в автомобілі та потрапив в аварію.

Apple представила новий iPhone 14, а також годинник Apple Watch разом із найновішим чіпом A16 Bionic, iOS 16 і watchOS 9. І для водіїв у них є серйозна функція, яка може допомогти врятувати життя.

Найновіші версії iPhone і Watch тепер оснащені функцією виявлення ДТП. Це означає, що якщо пристрої виявлять, що користувач потрапив у серйозну автомобільну аварію, вони автоматично повідомлять координати події до служби екстреної допомоги, якщо користувач не відповість на підказку на екрані протягом 10 секунд.

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Нова функція безпеки доступна на всіх моделях iPhone 14 (iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max), а також на нових Apple Watch Series 8, Apple Watch SE та всіх інших моделях.

Система повідомлень про ДТП працює, використовуючи три можливості пристроїв. Барометр визначає зміни тиску в салоні, тоді як GPS додає дані про зміни швидкості. З іншого боку, мікрофон може розпізнавати гучні звуки, характерні для автомобільних аварій.

Також в процесі виявлення аварії на Apple Watch задіяні більш потужний гіроскоп і акселерометр.

Для створення алгоритму визначення ДТП були зібрані дані з датчиків руху в лабораторіях краш-тестів з легковими автомобілями. Брались до уваги змодельовані реальні аварії, включаючи лобове зіткнення, зіткнення ззаду, бічне та перекидання.

Крім того, Apple заявила, що “вдосконалені алгоритми руху, які вивчались під час більш ніж мільйона годин реального водіння та даних про аварії”.

Якщо годинник та телефон використовуватимуться автовласником одночасно, екстрене сповіщення з’являтиметься на годиннику, а виклик здійснюватиметься через телефон.

Нова лінійка Apple iPhone 14, а також Apple Watch Series 8 і Apple Watch SE будуть доступні для покупки з 16 вересня.