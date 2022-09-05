26 відсотків власників нових автомобілів серйозно задумалися б про купівлю автомобіля Apple, якби він був у наявності.

Міжнародне консалтингове агентство Strategic Vision оприлюднило результати дослідження власників нових автомобілів, у якому запитало їх про відношення до якості понад 45 автомобільних брендів.

В опитуванні американців попросили оцінити бренди, які доступні в країні, а також автомобільних виробників, яких немає. Причому це був перший випадок, коли компанія запитала споживачів про Apple.

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“Apple займає третє місце серед брендів, якому довіряють потенційні покупці: 26% клієнтів заявили, що “обов’язково розглянуть” автомобіль під брендом Apple у майбутньому”, — сказав Олександр Едвардс, стратегічний віце-президент Strategic Vision.

Також 24 відсотки респондентів сказали, що вони “люблять” якість продуктів Apple, що вдвічі перевищує якість таких сильних брендів, як Honda, Toyota і Tesla. Природно, це враження ускладнюється тим фактом, що бренд насправді ніколи не випускав автомобіль.

Однак це не означає, що він не має досвіду роботи в автомобільному секторі. Apple CarPlay є потужною силою у світі інформаційно-розважальних систем, і завдяки майбутнім оновленням ця служба має намір впровадити свої продукти у багатьох автомобілях.

Цікаво, що половина нинішніх власників Tesla “однозначно розглянуть можливість” придбання майбутнього продукту Apple.

На щастя для Tesla та інших автовиробників, автомобіль Apple все ще далекий до серійного виробництва. Компанія дійсно працює над автономним автомобілем, але постає перед сеерйозними труднощами.

Тим не менш, якщо він все-таки з’явиться, то покупці вишикуються в чергу, щоб купити автомобіль Apple.