Колишній топ-менеджер Lamborghini працюватиме над електрокаром Apple. До штату компанії приєднався ветеран із майже 21-річним стажем у Lamborghini.

Компанія Apple найняла одного з провідних менеджерів Lamborghini, пише Bloomberg із посиланням на інсайдерів. Луїджі Тараборреллі, який понад 20 років працював над італійськими суперкарами, приєднався до команди Apple, в якій вже працюють вихідці з Tesla, Rivian, Ford, Porsche та інших марок. Плодом їхньої роботи має стати електрокар техногіганта, прем'єра якого очікується приблизно в середині десятиліття.

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Судячи з соцмереж, Луїджі Тараборреллі залишив Lamborghini у травні 2022 року. Останнім часом топ-менеджер здебільшого брав участь у розробці шасі та доведенні силових установок суперкарів. За два десятки років у Lamborghini Тараборреллі працював над Urus, Huracan та Aventador, а також встиг додати руку до «позашляхової» версії Уракану — Sterrato, яка дебютує найближчими місяцями.

Як вважають джерела, переведення італійця в штат Apple означає, що техногігант не цурається ідеї випуску електрокара і, можливо, навіть прискорить темп. Сама Apple у властивій компанії манері не розкриває жодних подробиць про новий продукт. Вона навіть досі не підтвердила його розробку, хоча чутки про «яблучну» машину ходять щонайменше шість років.

Щодо самого автомобіля, то його дебют, за останніми інсайдерськими прогнозами, відбудеться близько 2025 року. Повідомляється, що Apple зацікавлена у будівництві безпілотника, позбавленого органів управління та з салоном-"вітальнею", в якій сидіння будуть повернені один до одного. Проте експерти сумніваються, що подібну розробку можна підготувати вчасно.