Техногігант з Купертіно готується до випуску власного електрокара – це вже давно не секрет, але подробиці проєкту недоступні широкому загалу. Втім, є одне надійне джерело інформації з відкритим доступом – патентне відомство, в якому за Apple зареєстровано чимало винаходів, рішень і технологій, які стосуються автомобілів. Дизайнери компанії Vanarama зібрали ці патенти в один автомобіль.

Візуалізація не лише демонструє вигляд автомобіля, а й показує, що усі інноваційні речі, запатентовані Apple для автомобілів, цілком можливо втілити у сучасному автомобілі. Тим більше, що дебют “Айфона на колесах” очікується не раніше 2025 року.

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Незалежні дизайнери намагаються створити візуалізацію автомобіля Apple з того часу, коли про нього стало відомо, а можливо й раніше. Однак до цього часу основним джерелом натхнення для них була лиш власна фантазія, адже не існує жодного зображення майбутнього iCar. А ні офіційного, а ні шпигунського. Рівень секретності в Apple гідний ЦРУ.

Цього ж разу все інакше. Стараннями Vanarama з’явилась чудова 3D-візуалізація, яка дозволяє побачити майбутню машину та оцінити запатентовані розробки. Інтерактивна модель з поясненнями представлена на сайті компанії.

Фото: інтерактивна 3D-модель так званого Apple iCar, створена на основі патентів Apple / Vanarama

Apple iCar виглядає цілком здійсненним у цьому цифровому концепті, зокрема в інтер’єрі, який передбачає новий підхід, що дозволить водіям налаштувати положення органів керування.

Кокпіт в основному складається з екранів, і це зовсім не дивно, зважаючи на основний профіль Apple. Що стосується зовнішнього вигляду, Vanarama стверджує, що патенти Apple детально описують конструкцію без будь-яких дверних стійок. Але цікавішим є дизайн передніх і задніх дверей, оскільки вони розчиняються більш як на 90 градусів, щоб зробити доступ в салон зручнішим.

Зайве казати, що, хоча візуалізація виглядає досить добре, реальний автомобіль Apple (за чутками, розробка ведеться під кодовою назвою Project Titan) не обов’язково буде саме таким і використовуватиме усі запатентовані ідеї.

Фото: комп’ютерна візуалізація електромобіля Apple / Vanarama