Техногигант из Купертино готовится к выпуску собственного электрокара – но подробности проекта недоступны широкой публике. Впрочем, есть один надежный источник информации с открытым доступом – патентное ведомство, в котором за Apple зарегистрировано немало изобретений, решений и технологий, касающихся автомобилей. Дизайнеры компании Vanarama собрали эти патенты в один автомобиль.

Визуализация не только демонстрирует вид машины, но и показывает, что все инновационные вещи, запатентованные Apple для автомобилей, вполне реализуемы в современном авто. Тем более что дебют "Айфона на колесах" ожидается не раньше 2025 года.

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Независимые дизайнеры пытаются создать визуализацию автомобиля Apple с тех пор, когда о нем стало известно, а возможно и раньше. Однако до сих пор основным источником вдохновения для них была собственная фантазия, ведь не существует ни одного изображения будущего iCar. Ни официального, ни шпионского. Уровень секретности в Apple достоин ЦРУ.

На этот раз все по-другому. Стараниями Vanarama появилась отличная 3D-визуализация, позволяющая увидеть будущую машину и оценить запатентованные разработки. Интерактивная модель с пояснениями представлена на сайте компании. ​

Фото: интерактивная 3D-модель так называемого Apple iCar, созданная на основе патентов Apple/Vanarama

Apple iCar выглядит вполне осуществимым в этом цифровом концепте, в частности в интерьере, предусматривающем новый подход, позволяющий водителям настроить положения органов управления.

Кокпит в основном состоит из экранов, и это совсем не удивительно, учитывая основной профиль Apple. Что касается внешнего вида, Vanarama утверждает, что патенты Apple подробно описывают конструкцию без каких-либо дверных стоек. Но интереснее дизайн передней и задней двери, поскольку они распахиваются более чем на 90 градусов, чтобы сделать доступ в салон более удобным.

Излишне говорить, что хотя визуализация выглядит достаточно хорошо, реальный автомобиль Apple (по слухам, разработка ведется под кодовым названием Project Titan) не обязательно будет именно таким и использовать все запатентованные идеи.

Фото: компьютерная визуализация электромобиля Apple / Vanarama