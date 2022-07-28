Бывший топ-менеджер Lamborghini будет работать над электрокаром Apple. В штат компании присоединился ветеран с почти 21-летним стажем в Lamborghini.

Компания Apple наняла одного из ведущих менеджеров Lamborghini, пишет Bloomberg со ссылкой на инсайдеров. Луиджи Тараборрелли, более 20 лет работавший над итальянскими суперкарами, присоединился к команде Apple, в которой уже работают выходцы из Tesla, Rivian, Ford, Porsche и других марок. Плодом их работы должен стать электрокар техногиганта, премьера которого ожидается примерно в середине десятилетия.

Читайте также: Патенты Apple использовали для визуализации будущего "яблочного" автомобиля: фото

Судя по соцсетям, Луиджи Тараборрелли покинул Lamborghini в мае 2022 года. В последнее время топ-менеджер в большинстве своем участвовал в разработке шасси и доведении силовых установок суперкаров. За два десятка лет в Lamborghini Тараборрелли работал над Urus, Huracan и Aventador, а также успел приложить руку к «внедорожной» версии Уракана — Sterrato, дебютирующей в ближайшие месяцы.

Как считают источники, перевод итальянца в штат Apple означает, что техногигант не отказывается от идеи выпуска электрокара и, возможно, даже ускорит темп. Сама Apple в присущей компании манере не раскрывает никаких подробностей о новом продукте. Она даже до сих пор не подтвердила его разработку, хотя слухи о «яблочной» машине ходят не менее шести лет.