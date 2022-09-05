26 процентов владельцев новых автомобилей серьезно задумались бы о покупке автомобиля Apple, будь он в наличии.

Международное консалтинговое агентство Strategic Vision обнародовало результаты исследования владельцев новых автомобилей, в котором спросило их об отношении к качеству более 45 автомобильных брендов.

В опросе американцев попросили оценить доступные в стране бренды, а также автомобильных производителей, которых нет. Причем, это был первый случай, когда компания спросила потребителей об Apple.

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"Apple занимает третье место среди брендов, которому доверяют потенциальные покупатели: 26% клиентов заявили, что "обязательно рассмотрят" автомобиль под брендом Apple в будущем", – сказал Александр Эдвардс, стратегический вице-президент Strategic Vision.

Также 24 процента респондентов сказали, что они "любят" качество продуктов Apple, что вдвое превышает качество таких сильных брендов как Honda, Toyota и Tesla. Естественно, это впечатление осложняется тем фактом, что бренд действительно никогда не выпускал автомобиль.

Однако это не означает, что у него нет опыта работы в автомобильном секторе. Apple CarPlay является мощной силой в мире информационно-развлекательных систем и благодаря будущим обновлениям эта служба намерена внедрить свои продукты во многих автомобилях.

Интересно, что половина нынешних владельцев Tesla "однозначно рассмотрят возможность" приобретения будущего продукта Apple.

К счастью для Tesla и других автопроизводителей, автомобиль Apple все еще далек от серийного производства. Компания действительно работает над автономным автомобилем, но предстает перед серьёзными трудностями.

Тем не менее, если он все-таки появится, то покупатели выстроятся в очередь, чтобы купить автомобиль Apple.