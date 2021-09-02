Оновлений мікроавтобус надійде у продаж вже цього місяця.

Mercedes-Benz оновив популярну комерційну модель у багатьох аспектах, але головним називає інноваційну систему зсувних дверей Speed Delivery Door.

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Новий двигун, нова трансмісія, нова система повного приводу: завдяки всебічному оновленню технологій Mercedes-Benz гарантує, що його знаковий фургон Sprinter запропонує більший комфорт під час водіння. Причому “майже на будь-якій місцевості”.

В основі оновлення – потужний та ефективний 2-літровий дизельний двигун OM 654, знайомий з портфеля легкових автомобілів Mercedes-Benz. Незабаром чотирициліндровий агрегат буде доступний для замовлення в чотирьох версіях потужності. Також Sprinter отримав автоматичну коробку передач 9G-TRONIC, яка поєднується з усіма версіями мотора. Альтернативою їй буде 6-швидкісна механічна коробка передач. Третій пункт технічного оновлення – повний привід з системою крутного моменту на вимогу в Sprinter 4×4. Вантажні версії Sprinter зможуть перевозити до 5,5 тонн вантажу.

Окрім цих переваг у комфорті водіння, починаючи вже з цього місяця буде ще й плюс до ергономіки та безпеки – завдяки дверям Speed Delivery Door. Це двостулкові двері з функцією автоматичного відкривання та закривання, які замінюють звичайні зсувні двері.

Світловий датчик виявляє водія, як тільки він підходить до цієї частини машини і Speed Delivery Door автоматично відкриваються і зачиняються. Це економить час та знімає навантаження з водіїв, оскільки вони можуть залишити автомобіль з посилками в руках і двері автоматично закриваються за ними. Не потрібно відкладати товар і забирати його знову, як у випадку зі звичайними розсувними дверима. Автоматичне блокування буде доступне для замовлення як додаткова опція.

Фото: Mercedes-Benz Sprinter 2021 / Daimler