Тізерні фото Mercedes-Benz EQS EV не розкривають сам інтер'єр майбутнього електрокара, але демострують окремі його можливості, в тому числі з очищення повітря.

Німецький автовиробник також каже, що програмне забезпечення люксового електрокара матиме “революційний штучний інтелект”.

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У своєму останньому тизері для Mercedes-Benz EQS Luxury EV німецький бренд окреслює впевненість у тому, що нова модель має бути успішним продуктом, а також найбіль екологічно безпечною, принаймні за стандартами автомобіля. Повний дебют EQS відбудеться наступного року, а у продажу новинка очікується у другій половині 2021 року.

.Одна з найбільш незвичайних особливостей, яку Mercedes обіцяє для EQS – додаткова фільтрація HEPA (фільтр типу High-efficiency particulate air), яка забезпечить стерильно чисте повітря всередині салону, як в операційній палаті.

EQS стане першою моделлю на платформі Mercedes Electric Vehicle Architecture (EVA). У майбутньому буде щонайменше чотири електромобіля на цьому шасі.

EQS також отримає найсучаснішу версію інформаційно-розважального програмного забезпечення MBUX, яка зможе навчатися. “Ми запропонуємо наше найкраще програмне рішення на сьогоднішній день в новій системі еквалайзера. Штучний інтелект, що лежить в основі, є революційним”, – сказав Саджад Хан, головний технічний директор Mercedes-Benz. Він також підтримуватиме оновлення по бездротовому інтернету.

Електричному седану обіцяний запас ходу в 700 кілометрів та потужність на рівні AMG S-Class – близько 600 кінських сил.

Фото: тізери Mercedes-Benz EQS / Daimler