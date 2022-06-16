Це найпрохідніший представник сімейства G-Class. Йому дісталися 22-дюймові колеса.

За випробуваннями нового Mercedes-AMG G 63 4x4 ² ми спостерігали з початку минулого року. Тепер час очікувань практично добіг кінця: офіційна прем'єра ще не відбулася, проте фотографії та ключові характеристики опублікували на німецькому сайті виробника.

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Отже, подібно до свого попередника, що випускався в 2015-2017-х роках, новий “4x4 у квадраті” має особливу підвіску з портальними мостами, 22-дюймові колісні диски, додаткову світлотехніку на даху. Дорожній просвіт у порівнянні зі стандартною версією актуального G-Class збільшений з 238 до 351 мм, глибина броду, що долається, - з 70 до 91 см, кут в'їзду - з 27 до 40 градусів.

Також новий G63 4x4² має альтернативний кожух запасного колеса, а його кузов прикрашений карбоновими вставками.

Крісла оброблені шкірою наппа, кермо - матеріалом Dinamica. На передній панелі встановлено звичний здвоєний екран для приладів та мультимедіа (обидва дисплеї – по 12,3 дюйми).

Якщо в попередній генерації найекстремальніший гелік оснащувався 422-сильною версією V8 від G 500, то в новій чотирилітровій двигун розвиває 585 л.с. та 850 Нм – як на стандартній AMG-моделі. Двигун поєднується з дев'ятиступінчастим автоматом та постійним повним приводом.

Незважаючи на те, що новинка орієнтована на бездоріжжя, до 100 км/год вона розганяється за 4,6 секунди - всього на 0,1 секунди довше звичайного G 63. Середня витрата палива становить 20 літрів на 100 км.

Ціни поки не оголошені, але, за чутками, за новий всюдихід доведеться заплатити не менше 250 тисяч євро.