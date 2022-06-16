Это самый проходимый представитель семейства G-Class. Ему достались 22-дюймовые колеса.

Премьера нового Mercedes-AMG G 63 4x4 2 еще не состоялась, однако фотографии и ключевые характеристики опубликовали на немецком сайте производителя.

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Итак, подобно своему предшественнику, который выпускался в 2015-2017-х годах, новый “4x4 в квадрате” имеет особую подвеску с портальными мостами, 22-дюймовые колесные диски, дополнительную светотехнику на крыше. Дорожный просвет по сравнению со стандартной версией актуального G-Class увеличен с 238 до 351 мм, Глубина преодолеваемого брода – с 70 до 91 см, угол въезда – с 27 до 40 градусов.

Также новый G63 4x42 имеет альтернативный кожух запасного колеса, а его кузов украшен карбоновыми вставками.

Кресла отделаны кожей наппа, руль – материалом Dinamica. На передней панели установлен привычный сдвоенный экран для приборов и мультимедиа (оба дисплея по 12,3 дюйма).

Если в предыдущей генерации самый экстремальный “Гелик” оснащался 422-сильной версией V8 от G 500, то в новой четырехлитровой двигатель развивает 585 л. с. и 850 Нм – как на стандартной AMG-модели. Двигатель сочетается с девятиступенчатым автоматом и постоянным полным приводом.

Несмотря на то, что новинка ориентирована на бездорожье, до 100 км/ч она разгоняется за 4,6 секунды - всего на 0,1 секунды дольше обычного G 63. Средний расход топлива составляет 20 литров на 100 км.

Цены пока не объявлены, но, по слухам, за новый вездеход придется заплатить не менее 250 тысяч евро.