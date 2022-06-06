Mercedes-Benz отзовет с продаж миллион автомобилей из-за потенциальных проблем с тормозной системой.

Федеральное транспортное управление Германии сообщило, что это решение коснется автомобилей, выпущенных в период с 2004 по 2015 годы, серии внедорожников ML и GL, а также минивэнов R-класса.

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"Коррозия усилителя тормозов может в худшем случае привести к нарушению связи между педалью тормоза и тормозной системой. В результате этого рабочий тормоз может перестать работать", – пояснили в управлении.

Mercedes-Benz подтвердил эту информацию, уточнив, что решение было принято на основе анализа отдельных отчетов для определенных автомобилей. Компания заявила, что немедленно свяжется с владельцами машин, которых это потенциально могло задеть.

Процесс отзыва будет предусматривать осмотр автомобиля и, при необходимости, замену деталей. В компании просят клиентов не садиться за руль, пока не будет проведена необходимая проверка.