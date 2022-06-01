Название ему – Mercedes-AMG ONE

Немцам понадобилось почти 6 лет, чтобы создать эту модель. Наибольшей проблемой стало создание современного силового агрегата Формулы-1, подходящего для повседневного использования на дорогах общего использования.

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Но наконец-то это произошло — 1 июня 2022 года Mercedes-AMG ONE официально дебютировал! Его мощность – безумные 1063 л.с. (или 782 кВт). Такой табун выдает один двигатель внутреннего сгорания объемом всего 1,6 л и сразу четыре электромотора. Два из них работают впереди с каждым колесом, один работает вместе с бензиновым агрегатом, а четвертый связан с турбокомпрессором.

Понятно, что здесь не простой бензиновый двигатель. Это V6 объемом 1,6 л, который имеет не механические пружины клапанов, а пневматические. Он может раскручиваться до 11 тысяч оборотов. Мог бы и больше, но для сохранения ресурса обороты были ограничены. Мощность двигателя – 574 л.с., но больше всего поражает его удельная мощность – 359 л.с. на литр объема! Кстати, расположен этот двигатель посредине перед задней осью. По словам инженеров, этот двигатель, работающий вместе с уникальной системой турбонаддува (компрессор способен раскручиваться до 100 000 об/мин), мгновенно реагирует на нажатие педали газа.

О максимальной скорости – она ограничена. Но не на привычном для немецких автомобилей уровне 250 км/ч, а на отметке 352 км/ч. Время разгона 0-100 км/ч – 2,9 секунды. А до 200 км/ч машина разгоняется за 7 секунд!

Интересно, что при запуске машины будут сначала работать только передние электрические двигатели, одновременно с этим начнется прогрев каталитического нейтрализатора. И двигатель внутреннего сгорания не запустится, пока не будет достигнута необходимая температура каталитического нейтрализатора.

У Mercedes-AMG ONE 6 режимов езды:

Race Safe: стандартное приложение с гибридным режимом и полностью электрическим запуском. Только когда требуется более высокая мощность, включается двигатель внутреннего сгорания.

Race: гибридный режим управления со специальной стратегией зарядки. Двигатель внутреннего сгорания работает непрерывно и может больше заряжать высоковольтную батарею, чтобы всегда была доступна полная мощность.

EV: полностью электрический режим.

Race Plus (только для гонки): активная аэродинамика, занижение подвески на 37 мм спереди и 30 мм сзади, более жесткая настройка шасси.

Strat 2 (только для гонки): активная аэродинамика, еще более жесткая настройка подвески и занижение кузова на 37 мм спереди и 30 мм сзади. Полная мощность всех двигателей, как при квалификации Формулы-1.

Индивидуальный: настройка в соответствии с личными предпочтениями.

Стоит отметить, что в этой машине использованы аккумуляторы емкостью всего 8,4 кВтч, однако она имеет очень сложную систему охлаждения (ее тоже взяли из мира Формулы-1), которая поддерживает температуру батарей на уровне 45 градусов по Цельсию. 8,4 кВтч – не самый большой показатель для современного мира, однако около 18 км суперкар сможет проезжать исключительно на электричестве.

Интересно, что специально для Mercedes-AMG ONE разработаны даже диски и шины! Модель оснащается 10-спицевыми коваными алюминиевыми дисками с центральной гайкой. Диски имеют специальную аэродинамическую форму. А по желанию можно будет заказать 9-спицевые магниевые колеса.

Спереди Mercedes-AMG ONE оснащен шинами 285/35 ZR 19, которые были разработаны специально для гиперкара, а сзади — 335/30 ZR 20. Эксклюзивность шин отображена в дизайне их боковины, которая включает силуэт автомобиля и цифру 1 .

Отметим еще одну интересную особенность: привычного зеркала заднего вида в салоне нет. Через него все равно не было бы ничего видно из-за аэродинамических элементов. Поэтому вместо зеркала Mercedes-AMG ONE установлен экран, который показывает данные с камеры заднего вида.

Предполагается, что всего будет сделано 275 таких машин. Примерная цена каждого – 2 млн. евро.