Налоговая полиция Италии конфисковала на Сардинии бронированный Mercedes Maybach, принадлежащий российскому олигарху Алишеру Усманову, стоимостью более 600 тысяч евро.

Как пишет издание The Times, находящийся под санкциями США, Британии и ЕС Усманов приобрел свой черный пятитонный бронированный Maybach Mercedes S650 Guard VR10 в 2018 году.

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Олигарх, которого когда-то называли самым богатым человеком в Британии, уже потерял виллу стоимостью 17 миллионов евро на Сардинии и шесть компаний с активами на сумму 66 миллионов евро. Кроме того, немецкие власти также конфисковали яхту Усманова стоимостью 600 миллионов долларова, стоящую в Гамбурге.

Все эти неприятные для Алишера Усманова и других российских олигархов события начались после российского вторжения в Украину 24 февраля.