Податкова поліція Італії конфіскувала на Сардинії броньований Mercedes Maybach, який належить російському олігарху Алішеру Усманову, вартістю понад 600 тисяч євро.

Як пише видання The Times, Усманов, який знаходиться під санкціями США, Британії та ЄС, придбав свій чорний п’ятитонний броньований Maybach Mercedes S650 Guard VR10 у 2018 році.

Читайте також: Renault планує позбавитись від російських активів

Олігарх, якого колись називали найбагатшою людиною у Британії, вже втратив віллу вартістю 17 млн євро на Сардинії та шість компаній з активами на суму 66 мільйонів євро. Крім того, німецька влада також конфіскувала яхту Усманова вартістю $600 млн, яка стоїть у Гамбурзі.

Всі ці неприємні для Алішера Усманова та інших російських олігархів події почались після російського вторгнення в Україну 24 лютого.