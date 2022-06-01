Назва йому — Mercedes-AMG ONE

Німцям знадобилося майже 6 років, аби створити цю модель. Найбільшою проблемою стало створення сучасного силового агрегату Формули-1, що підходить для повсякденного використання на дорогах загального використання.

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Але нарешті це відбулось — 1 червня 2022 року Mercedes-AMG ONE офіційно дебютував! Його потужність — шалені 1063 к.с. (або 782 квт). Такий табун видає один двигун внутрішнього згоряння об’ємом всього 1,6 л і відразу чотири електромотори. Два з них працюють попереду з кожним з коліс, один працює разом із бензиновим агрегатом, а четвертий пов’язаний із турбокомпресором.



Зрозуміло, що тут не простий бензиновий двигун. Це V6 об’ємом 1,6 л, який має не механічні пружини клапанів, а пневматичні. Він може розкручуватися до 11 тис. оборотів. Міг би і більше, але для збереження ресурсу обороти були обмежені. Потужність двигуна — 574 к.с., але більше вражає його питома потужність — 359 к.с. на літр об’єму! До речі, розташований цей двигун посередині перед задньою віссю. За словами інженерів, цей двигун, який працює разом із унікальною системою турбонаддува (компресор здатний розкручуватися до 100 000 об/хв), миттєво реагує на натискання педалі газу.



Про максимальну швидкість — вона обмежена. Але не на звичному для німецьких автомобілів рівні 250 км/год, а на позначці 352 км/год. Час розгону 0-100 км/год – 2,9 секунди. А до 200 км/год машина розганяється за 7 секунд!



Цікаво, що під час запуску машини спочатку працюватимуть тільки передні електричні двигуни, одночасно з цим почнеться прогрів каталітичного нейтралізатора. І двигун внутрішнього згоряння не запуститься, доки не буде досягнуто необхідної температури каталітичного нейтралізатора.

У Mercedes-AMG ONE 6 режимів їзди:

Race Safe: стандартна програма з гібридним режимом та повністю електричним запуском. Тільки коли потрібна вища потужність, включається двигун внутрішнього згоряння.

Race: гібридний режим керування зі спеціальною стратегією зарядки. Двигун внутрішнього згоряння працює безперервно і може більше заряджати високовольтну батарею, щоб завжди була доступна повна потужність.

EV: повністю електричний режим.

Race Plus (тільки для перегонів): активна аеродинаміка, заниження підвіска на 37 мм спереду і 30 мм ззаду, жорсткіше налаштування шасі.

Strat 2 (тільки для перегонів): активна аеродинаміка, ще жорсткіше налаштування підвіски та заниження кузова на 37 мм спереду та 30 мм ззаду. Повна потужність всіх двигунів, як у кваліфікації Формули-1.

Індивідуальний: налаштування відповідно до особистих уподобань.

Варто відзначити, що в цій машині використані акумулятори ємністю всього 8,4 кВтг, проте вона має дуже складну систему охолодження (її теж взяли зі світу “Формули-1”), яка підтримує температуру батарей на рівні 45 градусів за Цельсієм. 8,4 кВтг — не найбільший показник для сучасного світу, проте близько 18 км суперкар зможе проїжджати виключно електрикою.



Цікаво, що спеціально для Mercedes-AMG ONE було розроблено навіть диски та шини! Модель оснащується 10-спицевими кованими алюмінієвими дисками з центральною гайкою. Диски мають спеціальну аеродинамічну форму. А за бажанням можна буде замовити 9-спицеві магнієві колеса.



Спереду Mercedes-AMG ONE оснащений шинами 285/35 ZR 19 Michelin Pilot Sport Cup 2R M01, які були розроблені спеціально для гіперкара, а ззаду — 335/30 ZR 20. Ексклюзивність шин відображена в дизайні їх боковини, яка включає силует автомобіля і цифру 1.



Відзначимо ще одну цікаву особливість: звичного дзеркала заднього виду в салоні немає. Через нього все одно було б нічого не видно через аеродинамічні елементи. Тому замість дзеркала Mercedes-AMG ONE встановлено екран, який показує дані з камери заднього виду.

Передбачається, що всього буде зроблено 275 таких машин. Орієнтовна ціна кожного – 2 млн. евро.