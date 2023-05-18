Військові та волонтери з "Народної Самооборони Львівщини" розігрують Mercedes-Benz S-класу задля збору на сотню дронів для ЗСУ.

Флагманський Mercedes-Benz S-класу завжди був еталоном надійного, престижного та якісного автомобіля. Навіть вживаний, він підкреслює статус власника та надає змогу комфортно та швидку переміщуватись на великі відстані.

Порівняємо його з одним з найбільших броньовиків, які є в ЗСУ – KRAZ Shrek, котрий є одним з найбільших українських броньованих українських автомобілів.

Також цікаво тест-драйв KRAZ Spartan з передової

Але всупереч масштабам броньовика, саме S-клас став зіркою відео Сергія Волощенка, адже його можна отримати за донат.

Тож, спільно військовими Ігорем Шолтисом, Андрієм Ткачуком та волонтерами з «Народної Самооборони Львівщини» розігруємо неймовірний Mercedes S450 2010 року випуску за Ваш донейт на закупівлю цілої сотні Мавіків 3!



⠀

Умови розіграшу: