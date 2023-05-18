Військові та волонтери з "Народної Самооборони Львівщини" розігрують Mercedes-Benz S-класу задля збору на сотню дронів для ЗСУ.
Флагманський Mercedes-Benz S-класу завжди був еталоном надійного, престижного та якісного автомобіля. Навіть вживаний, він підкреслює статус власника та надає змогу комфортно та швидку переміщуватись на великі відстані.
Порівняємо його з одним з найбільших броньовиків, які є в ЗСУ – KRAZ Shrek, котрий є одним з найбільших українських броньованих українських автомобілів.
Також цікаво тест-драйв KRAZ Spartan з передової
Але всупереч масштабам броньовика, саме S-клас став зіркою відео Сергія Волощенка, адже його можна отримати за донат.
Тож, спільно військовими Ігорем Шолтисом, Андрієм Ткачуком та волонтерами з «Народної Самооборони Львівщини» розігруємо неймовірний Mercedes S450 2010 року випуску за Ваш донейт на закупівлю цілої сотні Мавіків 3!
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Умови розіграшу:
- зробіть донейт 500 грн на монобанку “Армія Мавіків”:
- або карта монобанки – 5375411205830990
- обов‘язково вкажіть свої ПІБ і номер телефону в коментарі під платежем (якщо донатите не з моно);
- розіграш Mercedes S450 відбудеться на сторінках «Народної Самооборони Львівщини» в соцмережах – 05.06.2023 о 20:00!