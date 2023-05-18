Военные и волонтеры из "Народной Самообороны Львовщины" разыгрывают Mercedes-Benz S-класса для сбора на сотню дронов для ВСУ.
Флагманский Mercedes-Benz S-класса всегда являлся эталоном надежного, престижного и качественного автомобиля. Даже подержанный, он подчеркивает статус владельца и позволяет комфортно и быстро перемещаться на большие расстояния.
Сравним его с одним из крупнейших броневиков, которые есть в ВСУ – KRAZ Shrek, который является одним из крупнейших украинских бронированных украинских автомобилей.
Также интересно тест-драйв KRAZ Spartan по передовой
Но вопреки масштабам броневика именно S-класс стал звездой видео Сергея Волощенко, ведь его можно получить за донат.
Итак, совместно военными Игорем Шолтысом, Андреем Ткачуком и волонтерами из «Народной Самообороны Львовщины» разыгрываем невероятный Mercedes S450 2010 года выпуска за Ваш донейт на закупку целой сотни Мавиков 3!
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Условия розыгрыша:
- сделайте донейт 500 грн на монобанке Армия Мавиков:
- или карта монобанки – 5375411205830990
- обязательно укажите свои ФИО и номер телефона в комментарии под платежом (если донатите не с моно);
- розыгрыш Mercedes S450 состоится на страницах «Народной Самообороны Львовщины» в соцсетях – 05.06.2023 в 20:00!