Военные и волонтеры из "Народной Самообороны Львовщины" разыгрывают Mercedes-Benz S-класса для сбора на сотню дронов для ВСУ.

Флагманский Mercedes-Benz S-класса всегда являлся эталоном надежного, престижного и качественного автомобиля. Даже подержанный, он подчеркивает статус владельца и позволяет комфортно и быстро перемещаться на большие расстояния.

Сравним его с одним из крупнейших броневиков, которые есть в ВСУ – KRAZ Shrek, который является одним из крупнейших украинских бронированных украинских автомобилей.

Также интересно тест-драйв KRAZ Spartan по передовой

Но вопреки масштабам броневика именно S-класс стал звездой видео Сергея Волощенко, ведь его можно получить за донат.

Итак, совместно военными Игорем Шолтысом, Андреем Ткачуком и волонтерами из «Народной Самообороны Львовщины» разыгрываем невероятный Mercedes S450 2010 года выпуска за Ваш донейт на закупку целой сотни Мавиков 3!



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Условия розыгрыша: