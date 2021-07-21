Автоконцерн Daimler знизить виробництво і продажі автомобілів до 2022 року. Причина - в глобальному дефіциті мікросхем для автомобілів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на фінансового директора концерну Харальда Вільгельма.

Читайте також: Mercedes-Benz G 63 від Mansory вражає не тільки зовнішністю

Вільгельм заявив, що нестача чіпів триватиме до 2022 року, але буде менш серйозною, ніж в цьому році. У компанії додали, що зараз є розуміння розвитку ситуації з поставками чіпів.

Дефіцит виникає через те, що попит на автомобілі різко виріс під час відновлення світової економіки після паніки навколо коронвірусу. Це призвело до зростання цін на нові та вживані автомобілі в міру скорочення їх запасів, пише агентство.

Відзначається, що деякі автовиробники адаптувалися до дефіциту чіпів. Через це вони відмовилися від деяких функцій у своїх автомобілях. Наприклад, у деяких пікапів General Motors не буде модуля управління подачею палива. Це погіршить показники економії палива в автомобілях.

Інші концерни, в тому числі Daimler, зараз виробляють автомобілі, для яких все ще потрібні дефіцитні чіпи. Вони будуть "чекати" мікросхеми для завершення збирання.