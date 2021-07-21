Автоконцерн Daimler снизит производство и продажи автомобилей до 2022 года. Причина в глобальном дефиците микросхем для автомобилей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на финансового директора концерна Харальда Вильгельма.

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Вильгельм заявил, что нехватка чипов продлится до 2022 года, но будет менее серьезной, чем в этом году. В компании добавили, что сейчас небольшое понимание развития ситуации с поставками чипов.

Дефицит возникает из-за того, что спрос на автомобили резко вырос во время восстановления мировой экономики после паники вокруг коронавируса. Это привело к росту цен на новые и подержанные автомобили по мере сокращения их запасов, пишет агентство.

Отмечается, что некоторые автопроизводители адаптировались к дефициту чипов. Поэтому они отказались от некоторых функций в своих автомобилях. Например, у некоторых пикапов General Motors не будет модуля управления подачей топлива. Это ухудшит показатели экономии топлива в автомобилях.

Другие концерны, в том числе Daimler, сейчас производят автомобили, для которых все еще нужны дефицитные чипы. Они будут "ждать" микросхемы для завершения сборки.