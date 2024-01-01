Mercedes-Benz став пікапом в камуфляжі

Проєкт назвали Gronos Pickup EVO S. Автомобіль зроблено в єдиному екземплярі. Про унікальний пікап Mercedes G-Class розповіли на сторінці ательє Mansory в Instagram, повідомляє “Фокус”.

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В Mercedes G-Class частково зрізали дах, заварили задні двері та прибрали другий ряд крісел. Натомість з’явилася вантажна платформа.

Більшість кузовних панелей "Гелендвагена" замінили карбоновими деталями, які обклеїли камуфляжною плівкою. Також із вуглеволокна виготовили обвіс і розширювачі арок. Встановили і 24-дюймові ковані диски FD.15.

Салон Mercedes G-Class Mansory оздобили двоколірною шкірою і карбоном. Примітно, що на водійському кріслі шкіра чорна, а на пасажирському – жовта. Підсвічування стелі імітує зоряне небо.

Тюнінг "Гелендвагена" збільшив віддачу 4,0-літрового V8 твін-турбо до 1000 к. с. та 1250 Нм. Розгін до 100 км/год займає 3,3 с, а максимальна швидкість становить 280 км/год, тобто це найшвидший у світі пікап. Середня витрата пального складає 15,8 л/100 км.

Пікап Mansory Gronos Pickup EVO S покажуть на виставці Top Marques 2025 у Монако. Разом із ним дебютують інші цікаві проєкти ательє – кабріолет "Гелендваген" та тюнінгований кросовер Ferrari.