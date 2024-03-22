Дріт заземлення на 48 вольт міг ослабнути, але наразі немає повідомлень про постраждалих чи пошкодження майна.

Mercedes-Benz оголосив про моторошне відкликання 116 020 позашляховиків, виготовлених з 2019 по 2024 рік. Кабель заземлення на 48 вольт може замкнути, а струму достатньо, щоб у цьому місці сталась пожежа. Кабель знаходиться під переднім сидінням пасажира.

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На щастя, Mercedes не перераховує жодних відомих випадків пошкодження майна, травм або аварій, які сталися внаслідок цієї проблеми. Це стосується автомобілів класу GLC і GLS, і так, це включає в себе високопродуктивні комплектації AMG і шикарний Maybach GLS600.

Згідно з документами Національного управління безпеки дорожнього руху (NHTSA), ця високовольтна проводка могла бути не затягнуте під час складання. На основі польових звітів було проведено розслідування, щоб визначити конкретну причину, і Mercedes зрештою визначив, що з’єднання могло послабитися через переробку, безпосередньо пов’язану з кабелем, або роботу, виконану поблизу нього.

У будь-якому випадку, ослаблений 48-вольтовий кабель може сильно нагрітися, і він розташований під переднім сидінням пасажира. Як згадувалося раніше, компанії Mercedes невідомо про будь-яку матеріальну шкоду чи травми внаслідок цієї проблеми, але є 31 польовий звіт, що стосується цієї теми, отриманий у період із серпня 2022 року до кінця листопада 2023 року. Нагріті електричні кабелі під сидінням становлять потенційну загрозу безпеці. Отже, якщо ваше сидіння з підігрівом здається надто теплим, можливо, це не пов’язано з налаштуванням температури.

Виправлення просте — техніки дилера оглянуть кабель та за потреби підтягнуть його. Повідомлення дилера про відкликання починається 22 березня, а пряме повідомлення власників має розпочатися у травні. У Mercedes-Benz кажуть, що ознак проблеми не буде, доки кабель фактично не від’єднається, і тоді можуть з’явитися попереджувальні повідомлення щодо джерела живлення автомобіля.