Провод заземления на 48 вольт мог ослабнуть, но пока нет сообщений о пострадавших или повреждения имущества.

Mercedes-Benz объявил об отзыве 116 020 внедорожников, изготовленных с 2019 по 2024 год. Кабель заземления на 48 вольт может замкнуть, а тока достаточно, чтобы в этом месте произошел пожар. Кабель находится под передним сиденьем пассажира.

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К счастью, Mercedes не перечисляет никаких известных случаев повреждения имущества, травм или аварий, которые произошли в результате этой проблемы. Это касается автомобилей класса GLC и GLS, и так, это включает в себя высокопроизводительные комплектации AMG и шикарный Maybach GLS600.

Согласно документам Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA), эта высоковольтная проводка могла быть не затянута во время сборки. На основе полевых отчетов было проведено расследование, чтобы определить конкретную причину, и Mercedes в конце концов определил, что соединение могло ослабиться из-за переработки, непосредственно связанной с кабелем, или работу, выполненную вблизи него.

В любом случае, ослабленный 48-вольтовый кабель может сильно нагреться, и он расположен под передним сиденьем пассажира. Как упоминалось ранее, компании Mercedes неизвестно о каком-либо материальном ущербе или травмах в результате этой проблемы, но есть 31 полевой отчет, касающийся этой темы, полученный в период с августа 2022 года до конца ноября 2023 года. Нагретые электрические кабели под сиденьем представляют потенциальную угрозу безопасности. Итак, если ваше сиденье с подогревом кажется слишком теплым, возможно, это не связано с настройкой температуры.

Исправление простое - техники дилера осмотрят кабель и при необходимости подтянут его. Сообщение дилера об отзыве начинается 22 марта, а прямое сообщение владельцев должно начаться в мае. В Mercedes-Benz говорят, что признаков проблемы не будет, пока кабель фактически не отсоединится, и тогда могут появиться предупредительные сообщения об источнике питания автомобиля.