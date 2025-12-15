Mercedes-Benz відновлює виробництво ремонтопридатних фар

Європейські автовиробники дедалі активніше переглядають підходи до зниження екологічного впливу автомобілів не лише на етапі експлуатації, а й під час виробництва. Власну концепцію сталого розвитку презентував Mercedes-Benz.

У межах ініціативи Mission X, орієнтованої на циркулярну економіку, Mercedes-Benz оголосив про принципову зміну конструкції автомобільних фар. Компанія планує відмовитися від клейових з’єднань на користь механічних кріплень з використанням гвинтів. Це рішення дозволить зробити сучасні фари ремонтопридатними.

На сьогодні більшість світлодіодних та адаптивних фар є нерозбірними: лінзи, корпуси, електроніка та рамки склеюються, що унеможливлює заміну окремих компонентів. У разі пошкодження, навіть незначного, власник змушений міняти весь блок, що суттєво збільшує вартість ремонту та обсяг відходів. Перехід на гвинтові з’єднання дозволить замінювати лише несправний елемент, наприклад лінзу після удару каменем, без повної заміни фари.

З точки зору екології це означає зменшення кількості складних електронних відходів, спрощення процесу сортування матеріалів та зниження вуглецевого сліду, пов’язаного з виробництвом нових компонентів. Для споживачів це також потенційно нижчі витрати на обслуговування, особливо з урахуванням високої вартості сучасних адаптивних світлодіодних фар.