Mercedes-Benz готує G-Class в кузові кабріолет: фото

Перші випробування розпочалися в Австрії, неподалік заводу Magna Steyr, де традиційно виготовляють G-Class. Інженери збирають початкові дані, щоб переконатися, що нова модель з відкритим верхом зберігає той самий упізнаваний характер моделі. Після цього кабріолет вирушить на північ, до Швеції, де на нього чекають тести в умовах низьких температур.

Там перевірятимуть динаміку, надійність та те, як поводиться новий м’який верх у мороз. Перші фотографії розкривають ключові зміни конструкції: складний м’який дах з невеликим заднім склом, перенесений на запасне колесо третій стоп-сигнал, посилену задню стійку та характерну чорну смугу між кузовом і верхом.

Усередині можна очікувати деякі зміни, зокрема додаткові перемикачі, а також сидіння з підігрівом шиї Airscarf — те, що Mercedes-Benz зазвичай пропонує у своїх відкритих моделях. Під капотом, ймовірно, залишиться знайома лінійка двигунів G-класу.

Базова версія, вірогідно, отримає 3,0-літрову рядну “шістку” потужністю 443 к.с., а для тих, хто хоче справжнього вибуху емоцій, буде доступний 4,0-літровий V8 з двома турбінами на 577 к.с. Привід, як і належить G-Class — повний.

Це спеціальний випуск, а отже лімітований і дорогий. Бренд прямо говорить про “особливість” моделі й натякає що тираж буде малим. Протягом найближчих місяців автовиробник розкриє більше подробиць про новинку.