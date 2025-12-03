Mercedes-Benz готовит G-Class в кузове кабриолет: фото

Первые испытания начались в Австрии, недалеко от завода Magna Steyr, где традиционно изготавливают G-Class. Инженеры собирают начальные данные, чтобы убедиться, что новая модель с открытым верхом сохраняет тот же узнаваемый характер модели. После этого кабриолет отправится на север, в Швецию, где его ждут тесты в условиях низких температур.

Там будут проверять динамику, надежность и то, как ведет себя новый мягкий верх в мороз. Первые фотографии раскрывают ключевые изменения конструкции: складная мягкая крыша с небольшим задним стеклом, перенесенный на запасное колесо третий стоп-сигнал, усиленную заднюю стойку и характерную черную полосу между кузовом и верхом.

Внутри можно ожидать некоторые изменения, в частности дополнительные переключатели, а также сиденья с подогревом шеи Airscarf - то, что Mercedes-Benz обычно предлагает в своих открытых моделях. Под капотом, вероятно, останется знакомая линейка двигателей G-класса.

Базовая версия, вероятно, получит 3,0-литровую рядную “шестерку” мощностью 443 л.с., а для тех, кто хочет настоящего взрыва эмоций, будет доступен 4,0-литровый V8 с двумя турбинами на 577 л.с. Привод, как и положено G-Class - полный.

Это специальный выпуск, а значит лимитированный и дорогой. Бренд прямо говорит о “особенности” модели и намекает что тираж будет малым. В течение ближайших месяцев автопроизводитель раскроет больше подробностей о новинке.