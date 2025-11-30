Mercedes-Benz выпустил новое поколение детских колясок в стиле AMG

У Mercedes-Benz теперь не просто авто - даже детские коляски имеют фирменный стиль и дизайн. Немецкий бренд вместе с Hartan обновил всю линейку, добавил несколько новых цветов, улучшил функциональность и даже адаптировал некоторые элементы под стиль AMG.

Performance: классический дизайн и историческая эмблема

Главным героем обновления стала модель Performance в оттенке Vintage Blue. Это первая коляска Mercedes-Benz, которая получила исторический трехлучевой мерседесовский знак - настоящий привет от классики.

Performance имеет функциональную большую люльку с регулируемой спинкой и панорамной вентиляцией, а также современную фирменную систему фиксации "Quick-Fix". Отдельно можно заказать адаптеры для установки автокресла - они прячутся в раме и при необходимости раскладываются за секунду.

Avantgarde, All-Terrain и особенности

Кроме Performance, Mercedes-Benz обновил еще две модели:

Avantgarde

Это выбор для родителей разного роста - он имеет телескопическую ручку и эргономичную поворотную секцию сиденья. Подножку можно регулировать, поэтому ребенку будет комфортно независимо от возраста.

All-Terrain

Для тех, кто не сидит дома. Большое, проходимое шасси со специальными шинами Grip создано для прогулок по любым покрытиям. На спусках помогает ручная тормозная система, которая работает как замедлитель.

Материалы премиум-класса и новые цвета

Все Mercedes-Benz модели выполнены в высококачественном материале Vegan-Leatherette. Выглядит как натуральная кожа, но имеет более высокую износостойкость - более 100 тысяч циклов истирания. Материал "дышит", поэтому малышу не будет жарко.

Кроме классических цветов Rubellit, Opalith, Tartufo, добавили два новых оттенка: Vintage Blue и Verde Silber.

Mercedes-AMG GT2: стиль и компактность

Особая модель - Mercedes-AMG GT2. Он создан для тех, кто хочет максимум спортивного характера даже в детской коляске.

GT2 легко складывается до чрезвычайно компактного размера, который поместится почти в любой багажник. При этом места внутри - достаточно как в люльке, так и в прогулочном блоке.

Дизайн усиливают оригинальные AMG диски с крестовыми спицами, а также новая расцветка Sienabraun с коньячными акцентами. Также доступны варианты Bright Light и Nachtschwarz с обновленной вышивкой.

Всегда мягко: настраиваемая подвеска

Еще одна общая черта всех колясок Mercedes-Benz и Mercedes-AMG - индивидуально регулируемая подвеска. Ее можно настроить под вес ребенка, чтобы обеспечить плавный ход на любой дороге.

В комплекте каждой коляски есть удобный органайзер Bag2Go, который крепится к ручке и может использоваться как отдельная сумка.

Аксессуары: от зимнего муфта до солнцезащиты

Линейка дополняется полным набором аксессуаров, подобранных в соответствующем стиле. Есть зимний теплый конверт, солнцезащитный и москитный экран Sunline Plus, фирменный зонт, стильные головные подушки и даже меховая муфта-перчатка для родителей.

Где купить и какие гарантии

Все модели доступны в избранных детских магазинах Европы. Hartan предоставляет три года гарантии. Детали и список магазинов - на сайте производителя.