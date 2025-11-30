Mercedes-Benz випустив нове покоління дитячих візочків у стилі AMG

У Mercedes-Benz тепер не просто авто — навіть дитячі візочки мають фірмовий стиль і дизайн. Німецький бренд разом з Hartan оновив усю лінійку, додав кілька нових кольорів, поліпшив функціональність і навіть адаптував деякі елементи під стиль AMG.

Performance: класичний дизайн і історична емблема

Головним героєм оновлення стала модель Performance у відтінку Vintage Blue. Це перший візочок Mercedes-Benz, який отримав історичний трипроменевий мерседесівський знак — справжній привіт від класики.

Performance має функціональну велику люльку з регульованою спинкою та панорамною вентиляцією, а також сучасну фірмову систему фіксації «Quick-Fix». Окремо можна замовити адаптери для встановлення автокрісла — вони ховаються в рамі і за потреби розкладаються за секунду.

Avantgarde, All-Terrain та особливості

Окрім Performance, Mercedes-Benz оновив ще два моделі:

Avantgarde

Це вибір для батьків різного зросту — він має телескопічну ручку та ергономічну поворотну секцію сидіння. Підніжку можна регулювати, тож дитині буде комфортно незалежно від віку.

All-Terrain

Для тих, хто не сидить вдома. Велике, прохідне шасі зі спеціальними шинами Grip створене для прогулянок будь-яким покриттям. На спусках допомагає ручна гальмівна система, яка працює як замедлювач.

Матеріали преміум-класу та нові кольори

Усі Mercedes-Benz моделі виконані у високоякісному матеріалі Vegan-Leatherette. Виглядає як натуральна шкіра, але має вищу зносостійкість — понад 100 тисяч циклів стирання. Матеріал «дихає», тож малюку не буде спекотно.

Окрім класичних кольорів Rubellit, Opalith, Tartufo, додали два нові відтінки: Vintage Blue та Verde Silber.

Mercedes-AMG GT2: стиль і компактність

Особлива модель — Mercedes-AMG GT2. Він створений для тих, хто хоче максимум спортивного характеру навіть у дитячому візочку.

GT2 легко складається до надзвичайно компактного розміру, який поміститься майже в будь-який багажник. При цьому місця всередині — достатньо як у люльці, так і в прогулянковому блоці.

Дизайн підсилюють оригінальні AMG диски з хрестовими спицями, а також нове забарвлення Sienabraun із коньячними акцентами. Також доступні варіанти Bright Light та Nachtschwarz із оновленою вишивкою.

Завжди м’яко: налаштовувана підвіска

Ще одна спільна риса всіх візочків Mercedes-Benz і Mercedes-AMG — індивідуально регульована підвіска. Її можна налаштувати під вагу дитини, щоб забезпечити плавний хід на будь-якій дорозі.

У комплекті кожного візочка є зручний органайзер Bag2Go, який кріпиться до ручки і може використовуватися як окрема сумка.

Аксесуари: від зимового муфту до сонцезахисту

Лінійка доповнюється повним набором аксесуарів, підібраних у відповідному стилі. Є зимовий теплий конверт, сонцезахисний та москітний екран Sunline Plus, фірмова парасолька, стильні головні подушки і навіть хутряна муфт-рукавичка для батьків.

Де купити та які гарантії

Усі моделі доступні у вибраних дитячих магазинах Європи. Hartan надає три роки гарантії. Деталі та список магазинів — на сайті виробника.