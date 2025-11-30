Mercedes-Benz випустив нове покоління дитячих візочків у стилі AMG

ФОТО: Mercedes-AMG |
Mercedes-AMG з візком для дітей AMG
У Mercedes-Benz тепер не просто авто — навіть дитячі візочки мають фірмовий стиль і дизайн. Німецький бренд разом з Hartan оновив усю лінійку, додав кілька нових кольорів, поліпшив функціональність і навіть адаптував деякі елементи під стиль AMG.
Performance: класичний дизайн і історична емблема
Головним героєм оновлення стала модель Performance у відтінку Vintage Blue. Це перший візочок Mercedes-Benz, який отримав історичний трипроменевий мерседесівський знак — справжній привіт від класики.
Performance має функціональну велику люльку з регульованою спинкою та панорамною вентиляцією, а також сучасну фірмову систему фіксації «Quick-Fix». Окремо можна замовити адаптери для встановлення автокрісла — вони ховаються в рамі і за потреби розкладаються за секунду.
Avantgarde, All-Terrain та особливості
Окрім Performance, Mercedes-Benz оновив ще два моделі:
Avantgarde
Це вибір для батьків різного зросту — він має телескопічну ручку та ергономічну поворотну секцію сидіння. Підніжку можна регулювати, тож дитині буде комфортно незалежно від віку.
All-Terrain
Для тих, хто не сидить вдома. Велике, прохідне шасі зі спеціальними шинами Grip створене для прогулянок будь-яким покриттям. На спусках допомагає ручна гальмівна система, яка працює як замедлювач.
Матеріали преміум-класу та нові кольори
Усі Mercedes-Benz моделі виконані у високоякісному матеріалі Vegan-Leatherette. Виглядає як натуральна шкіра, але має вищу зносостійкість — понад 100 тисяч циклів стирання. Матеріал «дихає», тож малюку не буде спекотно.
Окрім класичних кольорів Rubellit, Opalith, Tartufo, додали два нові відтінки: Vintage Blue та Verde Silber.
Mercedes-AMG GT2: стиль і компактність
Особлива модель — Mercedes-AMG GT2. Він створений для тих, хто хоче максимум спортивного характеру навіть у дитячому візочку.
GT2 легко складається до надзвичайно компактного розміру, який поміститься майже в будь-який багажник. При цьому місця всередині — достатньо як у люльці, так і в прогулянковому блоці.
Дизайн підсилюють оригінальні AMG диски з хрестовими спицями, а також нове забарвлення Sienabraun із коньячними акцентами. Також доступні варіанти Bright Light та Nachtschwarz із оновленою вишивкою.
Завжди м’яко: налаштовувана підвіска
Ще одна спільна риса всіх візочків Mercedes-Benz і Mercedes-AMG — індивідуально регульована підвіска. Її можна налаштувати під вагу дитини, щоб забезпечити плавний хід на будь-якій дорозі.
У комплекті кожного візочка є зручний органайзер Bag2Go, який кріпиться до ручки і може використовуватися як окрема сумка.
Аксесуари: від зимового муфту до сонцезахисту
Лінійка доповнюється повним набором аксесуарів, підібраних у відповідному стилі. Є зимовий теплий конверт, сонцезахисний та москітний екран Sunline Plus, фірмова парасолька, стильні головні подушки і навіть хутряна муфт-рукавичка для батьків.
Де купити та які гарантії
Усі моделі доступні у вибраних дитячих магазинах Європи. Hartan надає три роки гарантії. Деталі та список магазинів — на сайті виробника.