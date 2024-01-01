Який штраф за невикористання дитячого крісла

Не так давно в українські правила дорожнього руху внесли зміни стосовно використання дитячих крісел. Зріст дітей, яких потрібно перевозити лише у дитячих кріслах було збільшено зі 145 до 150 сантиметрів. Окрім того, було змінено формулювання стосовно самих автокрісел.

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Зараз відповідний пункт правил дорожнього руху звучить так: Забороняється перевозити дітей, зріст яких менше 150 см, у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу; на задньому сидінні мотоцикла та мопеда.

Тобто цей пункт правил допускає використання будь-яких утримуючих систем: адаптера ременя безпеки, автокрісла, бустера або автолюльки.

У поліції запевняють, що такі засоби пасивної безпеки забезпечують правильну фіксацію дитини в салоні автомобіля та захищають її від травм у разі аварії.

Зовсім маленьких дітей можна перевозити на передньому сидінні в утримуючій системі, встановленій проти напрямку руху, з обов’язково вимкненою подушкою безпеки.

За порушення правил перевезення дітей передбачено штраф у розмірі 510 гривень. А повторне порушення протягом року тягне за собою накладення штрафу в сумі 850 гривень.