Какой штраф за неиспользование детского кресла

Не так давно в украинские правила дорожного движения внесли изменения относительно использования детских кресел. Рост детей, которых нужно перевозить только в детских креслах был увеличен со 145 до 150 сантиметров. Кроме того, были изменены формулировка относительно самих автокресел.

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Сейчас соответствующий пункт правил дорожного движения звучит так: Запрещается перевозить детей, рост которых менее 150 см, в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства; на заднем сиденье мотоцикла и мопеда.

То есть этот пункт правил допускает использование любых удерживающих систем: адаптера ремня безопасности, автокресла, бустера или автолюльки.

В полиции уверяют, что такие средства пассивной безопасности обеспечивают правильную фиксацию ребенка в салоне автомобиля и защищают его от травм в случае аварии.

Совсем маленьких детей можно перевозить на переднем сиденье в удерживающей системе, установленной против направления движения, с обязательно выключенной подушкой безопасности.

За нарушение правил перевозки детей предусмотрен штраф в размере 510 гривен. А повторное нарушение в течение года влечет за собой наложение штрафа в сумме 850 гривен.