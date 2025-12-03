Паника в России: компания Porsche через спутник заблокировала все свои автомобили

1 декабря по всей России - от Москвы до Краснодара - водители Porsche сообщили о внезапной остановке двигателей, некорректной работе сигнализации или полной невозможности запустить автомобиль. Проблема коснулась моделей, выпущенных с 2013 года, которые оснащены заводским блоком VTS.

Эта система блокирует двигатель, если теряет связь со спутником. В нормальных условиях это должно защищать авто от угона, но теперь она парализовала сотни машин. Юлия Трушкова, директор сервиса Rolf Group, подтвердила, что “это касается всех моделей и всех типов двигателей”, а СТО фиксируют тысячи однотипных обращений.

Некоторые владельцы пытаются “оживить” авто, отсоединяя аккумулятор на 10–12 часов. Другие - вырывают разъемы сигнализации, но такие действия не гарантируют результата. Отделение Porsche в России инцидент не комментирует, а центральный офис бренда также молчит.

Точного объяснения пока нет. Некоторые дилеры в комментариях российским медиа предполагают умышленное вмешательство, хотя доказательств этого нет. Другие говорят о сбое в спутниковом мониторинге, возможный сбой на серверах или некорректное обновление. Но факт остается: сотни Porsche теперь требуют “глубокой диагностики”, а владельцы вынуждены вызывать эвакуаторы.

Проблемы с Porsche - лишь одно из последствий глубокой деградации российского авторынка после санкций. Недавно российские власти запретили ввоз автомобилей с правым рулем, ударив по сегменту доступных японских машин, а с 1 декабря в несколько раз подняла ставку “утильсбора” (единовременного платежа за утилизацию транспортных средств после завершения срока их эксплуатации), что повысило стоимость импорта авто на сотни тысяч рублей.

Стоимость этого сбора зависит от объема двигателя и мощности. К льготной категории относят исключительно машины с моторами до 160 лошадиных сил, поэтому, например, за Toyota RAV4 с 2,5-литровым бензиновым двигателем на 205 л.с. владельцу придется заплатить почти 2 миллиона рублей, а за Volkswagen Tiguan с 2,0-литровым мотором на 201 л.с. - 794 тысячи, хотя раньше этот сбор составлял всего 3400 рублей.

Рынок автомобилей в РФ держится на параллельном импорте, “серых” схемах и поставках из Казахстана, Китая или ОАЭ. Качество сервиса и доступность запчастей ухудшаются, а такие массовые сбои только подчеркивают реальное положение дел.