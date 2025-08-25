За поставку грузовика Volvo в Россию шведская компания прекратила сотрудничество с дилером

В деле о скандале с появлением Volvo в России появился новый поворот. Кроме расторжения отношений с компанией-поставщиком, Volvo приняла дальнейшие меры для недопущения подобного. Правда, подробности по этому поводу не озвучены.

Первой об этом случае сообщила шведская газета Aftonbladet. Далее о возмутительном инциденте рассказало рейтинговое издание Dagbladet, которое на днях вернулось к этой теме. Модель грузовика не упоминается, но по фото видно, что здесь речь идет о современной версии Volvo FH16 750.

История получила огласку после того, как Федерация лыжного спорта России похвасталась приобретенными новым мощным тягачом Volvo с полуприцепом для перевозки специальных смазочных материалов для лыж.

Такую покупку президент российской национальной сборной по лыжным гонкам Елена Вельбе назвала прорывом, что должен укрепить систему поддержки российской сборной на международной арене. Напомним, команда лыжников РФ находится под международным запретом и к всемирным соревнованиям не допущена и даже не сможет принять участие в зимней Олимпиаде 2026 года.

Новая фура со шведским логотипом в автопарке санкционной сборной оккупантов должна была засвидетельствовать о поддержке европейским и мировым сообществом лыжников страны-агрессора и стать еще одним важным инструментом в лоббировании заявления о снятии санкций.

Однако Volvo Trucks не продавала россиянам машину и не собирается этого делать в будущем. Клаес Элиассон, пресс-менеджер Volvo Trucks, сообщил Dagbladet, что шведский производитель автомобилей пока разорвал любое сотрудничество с этой компанией.

"Мы определили, кому мы его продали. Это компания из страны ЕС. Мы прекратили наши поставки компании, которой мы его продали", – говорит Элиассон.

Началось внутреннее расследование производителя грузовых автомобилей. Скандал стал настолько громким, что к делу присоединилось даже правительство страны.

Volvo Trucks всегда подписывает соглашения со своими покупателями, которые запрещают перепродажу автомобилей в Россию и Беларусь. В этом случае все указывает на то, что такое правило было нарушено.

Правда, это не является чем-то необычным. По словам Элиассона, контрабанда происходит во всех группах товаров, на которые распространяются санкции, и что, видно, это также касается и этого случая.

Российского поставщика можно определить по этим табличкам на фото грузовика. А вот европейский продавец не называется. Фото: Федерация лыжного спорта России. Коллаж: Авто24

Чтобы выяснить, как грузовик оказался в России, Volvo использовала свою систему, которая фиксирует, где продаются автомобили. Идентификация была сложной, поскольку компания имеет разветвленную сеть продаж.

В конце концов, оказалось чрезвычайно важным изучить лакокрасочное покрытие автомобиля – даже пятно на одном из фото помогло отследить на конкретную модель и цвет. Таким образом, Volvo Trucks выяснила, кому сначала был продан автомобиль.

Одним из методов контрабандной доставки транспортных средств в Россию является то, что грузовики сначала заказывают для третьей страны, например, на Ближнем Востоке или в Центральной Азии. Оттуда их перевозят через Ирак или Иран, прежде чем они наконец попадут в Россию.

"Мы хотели бы видеть на передней части автомобиля российских лыжников надпись не Volvo, а КАМАЗ", – сказал в одном из интервью Клаес Элиассон. Поэтому после расследования дилер Volvo Trucks, который продал машину россиянам, больше не сможет продавать автомобили шведского бренда.