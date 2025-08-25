За поставку вантажівки Volvo в Росію шведська компанія припинила співпрацю з дилером

У справі щодо скандалу з появою Volvo в Росії з’явився новий поворот. Окрім розірвання стосунків з компанією-постачальником, Volvo вжила подальших заходів для недопущення подібного. Щоправда, подробиці щодо цього не озвучено.

Першою про цей випадок повідомила шведська газета Aftonbladet. Далі про обурливий інцидент розповіло рейтингове видання Dagbladet, що днями повернулося до цієї теми. Модель вантажівки не згадується, але з фото видно, що тут мова йде про сучасну версію Volvo FH16 750.

Читайте також Нові чотиривісні Volvo будуть возити негабаритну техніку в Україні

Історія набула розголосу після того, як Федерація лижного спорту Росії похвалилася придбаними новим потужним тягачем Volvo з напівпричепом для перевезення спеціальних мастильних матеріалів для лиж.

Таку покупку президент російська національної збірної з лижних гонок Єлена Вельбе назвала проривом, що повинен зміцнити систему підтримки російської збірної на міжнародній арені. Нагадаємо, команда лижників РФ перебуває під міжнародною забороною й до всесвітніх змагань не допущена й навіть не зможе взяти участь у зимовій Олімпіаді 2026 року.

Нова фура зі шведським логотипом в автопарку санкційної збірної окупантів мала засвідчити про підтримку європейською та світовою спільнотою лижників країни-агресора й стати ще одним важливим інструментом у лобіюванні заяви про зняття санкцій.

Читайте також Автобуси Volvo возитимуть жителів Миколаєва

Однак Volvo Trucks не продавала росіянам автівку та не збирається цього робити в майбутньому. Клаес Еліассон, пресменеджер Volvo Trucks, повідомив Dagbladet, що шведський виробник автомобілів наразі розірвав будь-яку співпрацю з цією компанією.

"Ми визначили, кому ми його продали. Це компанія з країни ЄС. Ми припинили наші поставки компанії, якій ми його продали", – каже Еліассон.

Розпочалося внутрішнє розслідування виробника вантажних автомобілів. Скандал став настільки гучним, що до справи доєднався навіть уряд країни.

Volvo Trucks завжди укладає угоди зі своїми покупцями, які забороняють перепродаж автомобілів до Росії та Білорусі. У цьому випадку все вказує на те, що таке правило було порушено.

Щоправда, це не є чимось незвичайним. За словами Еліассона, контрабанда відбувається в усіх групах товарів, на які поширюються санкції, і що, видно, це також стосується і цього випадку.

Російського постачальника можна визначити по цих табличках на фото вантажівки. А ось європейський продавець не називається. Фото: Федерація лижного спорту Росії. Колаж: Авто24

Щоб з'ясувати, як вантажівка опинилася в Росії, Volvo використала свою систему, яка фіксує, де продаються автомобілі. Ідентифікація була складною, оскільки компанія має розгалужену мережу продажів.

Зрештою, виявилося надзвичайно важливим вивчити лакофарбове покриття автомобіля – навіть пляма на одному з фото допомогла відстежити на конкретну модель та колір. Таким чином, Volvo Trucks з'ясувала, кому спочатку було продано автомобіль.

Читайте також Volvo FH Electric отримала нагороду "Вантажівка року 2024"

Одним із методів контрабандного доставлення транспортних засобів до Росії є те, що вантажівки спочатку замовляють для третьої країни, наприклад, на Близькому Сході чи в Центральній Азії. Звідти їх перевозять через Ірак чи Іран, перш ніж вони нарешті потраплять до Росії.

"Ми хотіли б бачити на передній частині автомобіля російських лижників напис не Volvo, а КАМАЗ", – сказав в одному з інтерв’ю Клаес Еліассон. Тому після розслідування дилер Volvo Trucks, який продав машину росіянам, більше не зможе продавати автомобілі шведського бренду.