Паніка в Росії: компанія Porsche через супутник заблокувала усі свої автомобілі

1 грудня по всій Росії — від Москви до Краснодару — водії Porsche повідомили про раптове зупинення двигунів, некоректну роботу сигналізації або повну неможливість запустити автомобіль. Проблема торкнулася моделей, випущених з 2013 року, які оснащено заводським блоком VTS.

Читайте також: За поставку вантажівки Volvo в Росію шведська компанія припинила співпрацю з дилером

Ця система блокує двигун, якщо втрачає зв’язок із супутником. У нормальних умовах це має захищати авто від викрадення, але тепер вона паралізувала сотні машин. Юлія Трушкова, директор сервісу Rolf Group, підтвердила, що “це стосується всіх моделей і всіх типів двигунів”, а СТО фіксують тисячі однотипних звернень.

Деякі власники намагаються “оживити” авто, від’єднуючи акумулятор на 10–12 годин. Інші — виривають роз’єми сигналізації, але такі дії не гарантують результату. Відділення Porsche у Росії інцидент не коментує, а центральний офіс бренду також мовчить.

Точного пояснення поки немає. Деякі дилери в коментарях російським медіа припускають навмисне втручання, хоча доказів цього немає. Інші говорять про збій у супутниковому моніторингу, можливий збій на серверах або некоректне оновлення. Але факт залишається: сотні Porsche тепер вимагають “глибокої діагностики”, а власники змушені викликати евакуатори.

Читайте також: Божевільний росіянин розтрощив рушницею раритетне BMW: відео

Проблеми з Porsche — лише один з наслідків глибокої деградації російського авторинку після санкцій. Нещодавно російська влада заборонила ввезення автомобілів з правим кермом, ударивши по сегменту доступних японських машин, а з 1 грудня у кілька разів підняла ставку “утильсбора” (одноразового платежу за утилізацію транспортних засобів після завершення терміну їх експлуатації), що підвищило вартість імпорту авто на сотні тисяч рублів.

Вартість цього збору залежить від об’єму двигуна та потужності. До пільгової категорії відносять виключно автівки з моторами до 160 кінських сил, тому, наприклад, за Toyota RAV4 з 2,5-літровим бензиновим двигуном на 205 к.с. власнику доведеться сплатити майже 2 мільйони рублів, а за Volkswagen Tiguan з 2,0-літровим мотором на 201 к.с. — 794 тисячі, хоча раніше цей збір становив всього 3400 рублів.

Також цікаво: Росіяни вважають, що Renault має заплатити АвтоВАЗу 1,3 мільярда доларів

Ринок автівок у РФ тримається на паралельному імпорті, “сірих” схемах та поставках із Казахстану, Китаю чи ОАЕ. Якість сервісу та доступність запчастин погіршуються, а такі масові збої лише підкреслюють реальний стан справ.