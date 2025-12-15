Mercedes-Benz возобновляет производство ремонтопригодных фар

Европейские автопроизводители все активнее пересматривают подходы к снижению экологического воздействия автомобилей не только на этапе эксплуатации, но и при производстве. Собственную концепцию устойчивого развития представил Mercedes-Benz.

В рамках инициативы Mission X, ориентированной на циркулярную экономику, Mercedes-Benz объявил о принципиальном изменении конструкции автомобильных фар. Компания планирует отказаться от клеевых соединений в пользу механических креплений с использованием винтов. Это решение позволит сделать современные фары ремонтопригодными.

На сегодня большинство светодиодных и адаптивных фар являются неразборными: линзы, корпуса, электроника и рамки склеиваются, что делает невозможным замену отдельных компонентов. В случае повреждения, даже незначительного, владелец вынужден менять весь блок, что существенно увеличивает стоимость ремонта и объем отходов. Переход на винтовые соединения позволит заменять только неисправный элемент, например линзу после удара камнем, без полной замены фары.

С точки зрения экологии это означает уменьшение количества сложных электронных отходов, упрощение процесса сортировки материалов и снижение углеродного следа, связанного с производством новых компонентов. Для потребителей это также потенциально более низкие затраты на обслуживание, особенно с учетом высокой стоимости современных адаптивных светодиодных фар.