Mercedes-Benz G-Class все-таки отримає електричну версію. Електромобіль Гелендваген збираються представити в 2023 році і назвуть EQG. Вже з'явилися і перші його рендери.

Втім, слід зазначити, що зображення не офіційні, а підготовлені в студії Sugar Design. Хоча, швидше за все, саме так і буде виглядати електричний Гелик.

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Як і у всіх електрокарів сімейства Mercedes EQ, грати радіатора замінять пластиковою заглушкою з логотипом марки. Крім того, змін зазнають бампери і оптика. В іншому це звичний Гелендваген.

Уже відомо, що концерн Daimler зареєстрував назви на дві версії електричного Mercedes G-Class - EQG 560 і EQG 580. Звичайно, подробиці поки тримаються в секреті, але напевно обидві модифікації будуть повноприводними і отримають два електромотора.