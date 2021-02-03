Ми звикли бачити знаменитий G-Wagen, він же Geländewagen, у різних іпостасях з моменту його запуску в 1979 році. У більшсті випадків ці позашляховики мають чорний кузов, рідше сріблястий і зовсім рідко білий. Барвисті кольори не пасують брутальному джипу, але у цього правила також є винятки.

Мексиканські майстри Марія та Якобо Анхелес перетворили Mercedes-Benz G-Class 2020 року на металеве полотно для ручного розпису у традиційній манері культури сапотеків.

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Художники Марія та Якобо Анхелес працюють у майстерні в Сан-Мартін-Тількаете, створюючи барвисті “алебрії” та дерев’яні скульптури за канонами доколумбового періоду. Mercedes-Benz запропонував майстрам унікальний проект, покликаний показати творчий дух регіону Оахака та традиції майстерності місцевих ремеслеників.



“Метою було взяти силу фігурок істот, наших алебрій, і застосувати її до G-класу. Результат – новий, сильний персонаж: Alebri-G”, – говорить пояснив Якобо Анхелес.

Для досягнення своєї кінцевої мети німецький автовиробник також заручився допомогою Енріке Олвери – відомого мексиканського кухаря та менеджера ресторанів у Мехіко, Нью-Йорку та місті Кріолло в Оахаці, причому в останньому подають виключно страви традиційної культури сапотеків.