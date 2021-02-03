Мы привыкли видеть знаменитый G-Wagen, он же Geländewagen, в разных ипостасях с момента его запуска в 1979 году. В большинстве случаев эти внедорожники имеют черный кузов, реже серебристый и совсем редко белый. Красочные цвета не подходят брутальному джипу, но у этого правила также есть исключения.

Мексиканские мастера Мария и Якобо Анхелес превратили Mercedes-Benz G-Class 2020 года на металлическое полотно для ручной росписи в традиционной манере культуры сапотеков.

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Художники Мария и Якобо Анхелес работают в мастерской в Сан-Мартин-Тилькаете, создавая красочные “алебрии” и деревянные скульптуры по канонам доколумбового периода. Mercedes-Benz предложил мастерам уникальный проект, призванный показать творческий дух региона Оахака и традиции мастерства местных ремесленников.

"Целью было взять силу фигурок существ, наших алебрий, и применить ее к G-классу. Результат – новый, сильный персонаж: Alebri-G", – говорит объяснил Якобо Анхелес.

Для достижения своей конечной цели немецкий автопроизводитель также заручился помощью Энрике Олвери – известного мексиканского повара и менеджера ресторанов в Мехико, Нью-Йорке и городе Криолло в Оахаке, причем в последнем подают исключительно блюда традиционной культуры сапотеков.